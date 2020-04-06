2020-04-06T15:39:10+03:00
Происшествия

Пожарную обстановку в Курской области контролируют мотогруппы

Спасатели мониторят лесные массивы и примыкающие к ним населенные пункты
Яна ШЕЛЕСТ
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В составе мотогрупп два мотоцикла, квадроцикл и специальный мобильный комплексВ составе мотогрупп два мотоцикла, квадроцикл и специальный мобильный комплексФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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С 1 апреля пожарную обстановку на территории Курской области контролируют мобильные патрульные группы. Они созданы на базе первой специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров города Курска. Личный состав прошел обучение.

В составе мотогрупп два мотоцикла, квадроцикл и специальный мобильный комплекс, предназначенный для обеспечения деятельности личного состава в автономном режиме на местах ЧС и происшествий в течение 2-3 суток.

Мотогруппы патрулируют лесные массивы, населенные пункты, примыкающие к ним. Информация о выявленных пожарах передается в оперативный штаб ГУ МЧС.

Зачастую в состав мотогруппы входит инспектор надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления, что дает возможность наказывать виновников на месте. Также спасатели проводят профилактические беседы с населением.

За прошедшую неделю в Курске произошло пять техногенных пожаров, 47 возгораний сухой растительности и 13 – мусора. Все возгорания травы и мусора – результат поджогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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