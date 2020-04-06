2020-04-06T12:27:39+03:00
Происшествия

В Курске в урочище Солянка сгорело три гектара

Куряне продолжают нарушать правила пожарной безопасности
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Куряне снова начали жечь сухостойКуряне снова начали жечь сухостойФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю в Курске произошло пять техногенных пожаров, 47 возгораний сухой растительности и 13 – мусора. Все возгорания травы и мусора – результат поджогов.

Самыми крупными стали пожары в урочище Солянка – горело на территории 3 га, по улице Родниковой – 1,5 га, ул. ВЧК – 1 га, где вчера пожарные предотвратили переход огня на автозаправочную станцию.

За неделю составлено 14 административных протоколов на граждан за нарушение правил благоустройства и более 40 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Городское управление по делам ГО и ЧС напоминает курянам: палы сухой травы опасны! Не поджигайте сухостой!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Присяжные дали курянину девять лет колонии за убийство
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: куряне с помощью подручных предметов воспроизводят дома известные картины
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса:на изоляции - 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями
В Курске в СНТ сгорела иномарка
В Курске мошенники оформили на пенсионерку кредит в полмиллиона рублей
Курский Региональный центр компетенций набирает специалистов
Курянка погибла на пожаре в собственном доме
В Курске в урочище Солянка сгорело три гектара
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: в МЧС ввели ограничение на исполнение служебных обязанностей
Режим самоизоляции в Курске 2020: утром в детсады привели 31 ребенка
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: на карантин попали около полусотни медработников
Режим самоизоляции в Курске: сроки введения маршрутных листов перенесли
Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Мартовские платежи за ЖКХ можно оплатить до 10 мая"
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 6 апреля 2020 года: скончался мужчина с подозрением на коронавирус
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: режим самоизоляции ввели в Поныровском районе
В Курской области сняли с медицинского наблюдения по коронавирусу почти две сотни человек
Курянин хотел сжечь мусор на огороде, а спалил дом и три сарая
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: на изоляции в Семашко - 60 пациентов
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: уровень самоизоляции составил 4.2
Социальная дистанция в Курске: курянам предлагают ходить в магазин по расписанию
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: в Семашко поступили еще восемь человек с подозрением на коронавирус
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: вход в городские парки запретили