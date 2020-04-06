В Курске в урочище Солянка сгорело три гектара

6 Апр 2020 2020-04-06T12:27:39+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшую неделю в Курске произошло пять техногенных пожаров, 47 возгораний сухой растительности и 13 – мусора. Все возгорания травы и мусора – результат поджогов.

Самыми крупными стали пожары в урочище Солянка – горело на территории 3 га, по улице Родниковой – 1,5 га, ул. ВЧК – 1 га, где вчера пожарные предотвратили переход огня на автозаправочную станцию.

За неделю составлено 14 административных протоколов на граждан за нарушение правил благоустройства и более 40 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Городское управление по делам ГО и ЧС напоминает курянам: палы сухой травы опасны! Не поджигайте сухостой!

ИСТОЧНИК KP.RU