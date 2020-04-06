2020-04-06T09:39:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: режим самоизоляции ввели в Поныровском районе

Режим самоизоляции в Курской области
Светлана ВОЛКОВА
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У женщины, проживающей в Поныровском районе, было подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекциейУ женщины, проживающей в Поныровском районе, было подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекциейФото: Светлана ВОЛКОВА
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В поселках Поныри и Возы Поныровского района будут проведены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Соответствующее постановление подписано главой муниципального образования на основании предписания главного санитарного врача Курской области и в рамках действующего на территории региона режима «повышенная готовность», сообщили в администрации региона.

Согласно документу, граждане, проживающие в этих населенных пунктах, обязаны соблюдать режим самоизоляции, покидать дома только в самых необходимых случаях – для получения экстренной медицинской помощи, покупки товаров первой необходимости.

Организациям, которые работают в поселках Поныри и Возы, в том случае, если их деятельность осуществляется в условиях совместного пребывания граждан, должны обеспечить соблюдение мер социального дистанцирования для работников и установить специальный режим допуска.

Ограничения на передвижение не коснутся работников аптечных пунктов, объектов розничной торговли, реализующих товары первой необходимости и оказывающих услуги связи, сотрудников сферы здравоохранения и органов власти.

Меры будут действовать по 12 апреля этого года. Это необходимо, чтобы не допустить распространения COVID-2019 на территории района. Ранее у женщины, проживающей в Поныровском районе, было лабораторно подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией.

За сутки в Курской области сократилось количество жителей, которые находятся под медицинским наблюдением, с 516 до 332. Карантин снят с 612 человек. В областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко на изоляции 61 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. У восьми, поступивших в медучреждение, взяли анализы на COVID-19. Они находятся в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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