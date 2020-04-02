Курский музей археологии приглашает в виртуальное путешествие по античному городу

2 Апр 2020 2020-04-02T13:44:27+03:00

В режиме самоизоляции можно отправиться только в виртуальное путешествие Фото: Светлана ВОЛКОВА

Виртуальное путешествие по античному городу можно совершить несмотря на режим самоизоляции

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Прогуляться по улицам Горгиппии, спуститься в подвалы, заглянуть к ремесленникам, зайти в гавань и узнать об устройстве города, его истории, культуре, а также о тех, кто открыл его миру, можно по ссылке: http://gorgippia-antiqua.ru/

Сегодня археологический заповедник «Античный город Горгиппия» - часть Анапского археологического музея. Под открытым небом можно увидеть подвалы и фундаменты жилых домов, винодельни, колодцы, мощёные улицы, остатки крепостной стены. В 1978 году в археологическом музее Анапы открылась первая экспозиция, посвященная Горгиппии. В 2018 году археологический заповедник «Горгиппия» стал частью маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства».

Напомним, в Курской области зарегистрировано трое больных коронавирусной инфекцией. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глава региона Роман Старовойт ввел режим строгой самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU