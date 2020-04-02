Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: спортсмены проводят тренировки дистанционно

2 Апр 2020 2020-04-02T10:00:11+03:00

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Из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса курские спортсмены находятся дома, не имея возможности заниматься спортом в привычном для себя режиме. Несмотря на это, они проводят тренировки на дому.

Так, воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва братья Давид и Георгий Папукишвили занимаются специальной физической подготовкой.

В Обоянском районе обучение художественной гимнастике спортшкола не прекратила. Тренер Юлия Суровцева дает рекомендации своим подопечным дистанционно.

На самоизоляции находятся футболисты курского «Авангарда». Они проводят тренировки не выходя из дома. Так, Хачим Машуков показывает упражнения, которые он и сам выполняет, и другим советует, чтобы всегда быть в тонусе.

Для тех, кто хочет оставаться в спортивной форме, тренер по дзюдо спортшколы Курчатова мастер спорта Анатолий Клименко подготовил несколько упражнений.

Напомним, в Курской области зарегистрировано трое больных коронавирусной инфекцией. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глава региона Роман Старовойт ввел режим строгой самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU