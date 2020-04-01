Карантин в Курске из-за коронавируса: индекс самоизоляции курян улучшился

1 Апр 2020 2020-04-01T18:48:19+03:00

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После того как во многих регионах власти ввели ограничение на перемещение, «Яндекс» разработал индекс самоизоляции россиян. Он измеряется по шкале от нуля до пяти баллов и помогает определить, насколько жители городов соблюдают режим самоизоляции.

Вчера индекс изолированности курян составлял 3,7 балла, а сегодня - 3,8 при максимальном показателе пять баллов. Это говорит о том, что все больше жителей Курска предпочитают проводить время дома, не выходя на улицу.

Похожие показатели и у соседних областных центров: Брянск - 3,8; Орел - 3,7; Белгород - 3,5. Индекс был рассчитан с учетом обезличенных данных об использовании приложений «Яндекса». По всей стране он равен трем баллам.

Напомним, в Курской области на сегодняшний день зарегистрировано трое больных коронавирусной инфекцией. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глава региона Роман Старовойт ввел режим строгой самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU