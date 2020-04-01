Карантин по коронавирусу в Курске: субсидии по ЖКХ и детские пособия пролонгируют без подтверждения

1 Апр 2020 2020-04-01T14:39:39+03:00

Из-за карантина по коронавирусу не нужно представлять заявления и подтверждающие документы для продления срока некоторых выплат

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Детские пособия, ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, субсидии на оплату ЖКХ, ежемесячные выплаты на приобретение продуктов питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет с 30 марта по 30 сентября 2020 года будут автоматически продлены, сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.

Это значит, что получателям поддержки не нужно представлять заявления и подтверждающие документы для продления срока данных выплат.

Соответствующее поручение регионам страны было дано 25 марта Президентом РФ в связи с мировой пандемией коронавируса.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

В Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное, они в Семашко. Круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU