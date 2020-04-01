Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: куда жаловаться, если вас не отпускают на карантин

1 Апр 2020 2020-04-01T10:28:53+03:00

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В соответствии с указом президента с 30 марта по 3 апреля в стране установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Документ принят для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В то же время практика показывает, что некоторые руководители восприняли эту информацию как рекомендацию и не отпускают сотрудников на карантин.

Если вы уверены, что на вашу организацию распространяется действие указа и вас незаконно принуждают работать, звоните на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора по телефону: 8(4712) 58-71-86. Именно эта организация отвечает за санитарно-эпидемиологическое благополучие в регионе, проводит проверки, выписывает штрафы.

О нарушении ваших трудовых прав вы можете сообщить в Государственную инспекции труда в Курской области по телефону: 8(4712) 52-98-32. Отправить жалобу можно и письменно: на федеральный портал онлайнинспекция.рф. или по почте: 305003, Курск, ул. Зеленая, 30.

Вы также вправе обратиться в прокуратуру Курской области по телефону: 8(4712) 51-29-33 (время работы дежурного прокурора - с 9:00 до 18:00 понедельник - пятница) и на адрес электронной почты kurskobl@mail.ru

Получить оперативно консультацию можно и в комитете по труду и занятости населения Курской области по телефону: 8(4712)52-10-83.

Подробнее о том, на какие организации не распространяется действие указа президента, читайте в разъяснениях Минтруда.

https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380

Напоминаем, что в Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное, они в Семашко. Круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU