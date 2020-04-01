Карантин в Курске по коронавирусу: в детсадах работают дежурные группы

1 Апр 2020 2020-04-01T10:08:42+03:00

Всего в детсад в Курске сейчас ходит около трех десятков детей Фото: из открытых источников

Из-за карантина по коронавирусу только в нескольких детсадах принимают детей

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По информации мэрии Курска дежурные группы функционируют в 11 детсадах - №№ 2, 19, 67, 81, 88, 98, 102, 104, 112, 119, 120. В общей сложности в них находятся 25 воспитанников старше трех лет.

- Для организации работы групп на рабочих местах находятся заведующие детских садов, медицинские работники, воспитатели, младшие воспитатели, работники кухни, вахтеры, - рассказали в мэрии Курска.

Прием детей осуществляется в строгом соответствии с СанПин. Ежедневно проводится мониторинг состояния здоровья воспитанников и сотрудников.

Напоминаем, что в Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное, они в Семашко. Круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU