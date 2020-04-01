Под Курском сгорел деревянный дом

1 Апр 2020 2020-04-01T09:42:38+03:00

К ликвидации пожара привлекались 20 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 10:30 31 марта в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Сула Большесолдатского Солдатского района. На место ЧП выехали пожарные спасатели 22 ПСЧ, сотрудники полиции, работники электросетей, медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 10:43, ликвидировали в 10:46. Деревянный дом размером 6 на 10 метров сгорел полностью.

К ликвидации пожара привлекались 20 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU