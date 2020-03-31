Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: как будут функционировать отделения связи

31 Март 2020 2020-03-31T12:25:02+03:00

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Почта России сообщила о режиме работы в период с 30 марта по 1 апреля. На эти даты приходится действие режима самоизоляции в Курской области.

Согласно разъяснительным материалам, размещенным на сайте Правительства РФ, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, что она не может полностью остановить свою операционную деятельность, поскольку является важнейшим звеном множества ключевых сфер.

Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, по 1 апреля включительно Почта вводит особый режим работы.

С 30 марта по 1 апреля все отделения почтовой связи в Курской области за исключением почтового отделения, находящегося в Доме Советов Курска, будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме. Пенсии и социальные пособия будут доставлены на дом по стандартному графику без изменений. Почтовики продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции, будут осуществлять почтовый обмен.

- Одна из главных задач сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг. Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться нашими дистанционными цифровыми сервисами и готовы оказать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных и других платежей с помощью мобильных почтово – кассовых терминалов, доставку писем, - сказали в пресс-службе ведомства.

Также напоминаем, что в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки клиенты Почты России в крупных городах могут заказать доставку на дом всех оплаченных почтовых отправлений. Стоимость курьерской доставки будет снижена до 100 рублей.

О режиме работы отделений после 1 апреля будет сообщено дополнительно.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Нарушителей режима ждет штраф в размере 1000 рублей, но в ближайшее время меры будут ужесточены.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU