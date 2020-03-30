Под Курском обнаружили боевой арсенал
28 марта в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной Войны в поселке Никольский Щигровского района. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.
Саперы изъяли 25 минометных мин калибром 50 мм и вывезли их на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения. Еще одна минометная мина была обнаружена 27 марта в урочище Мокренькое Хомутовского района.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU