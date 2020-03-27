2020-03-27T18:50:30+03:00
Происшествия

Под Курском обезвредили минометную мину

Снаряд пролежал в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Боеприпас изъяли и вывезли на полигонБоеприпас изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 марта в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в урочище Мокренькое Хомутовского района Курской области.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Минометную мину калибром 82 мм изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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