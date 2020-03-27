Под Курском обезвредили минометную мину
27 марта в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в урочище Мокренькое Хомутовского района Курской области.
На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Минометную мину калибром 82 мм изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU