В Курске в связи с коронавирусом мониторят кафе и рестораны

27 Март 2020 2020-03-27T19:25:01+03:00

В соответствии с распоряжением губернатора, они должны быть закрыты

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Администрация города Курска продолжает мониторить предприятия, которые, в соответствии с распоряжением губернатора Романа Старовойта о введении режима повышенной готовности в Курской области, должны временно приостановить свою работу.

27 марта проконтролировано 267 точек общепита, которые уже приостановили свою деятельность. Многие владельцы заведений отнеслись с пониманием к вводимым ограничениям и своевременно приняли решения о приостановке деятельности. Завтра мониторинг будет продолжен

Как «КП» сообщала ранее, губернатор Курской области в связи с изменениями эпидемиологической обстановки в стране по распространению коронавирусной инфекции и в соответствии с поручениями Правительства РФ внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности».

В дополнение к ранее установленным запретам с 28 марта по 12 апреля добавлено еще несколько. Так, не будут работать объекты розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, а также корма для животных. Онлайн-магазины продолжат работу в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU