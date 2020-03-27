В поселке имени Маршала Жукова под Курском появится зона отдыха

27 Март 2020 2020-03-27T15:13:58+03:00

Ее обустроят у местного пруда

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В поселке имени Маршала Жукова благоустроят зону отдыха у пруда. Работы ведутся в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». План благоустройства разработан ОБУ «Курскгражданпроект».

Рабочие уже расчищают дно водоема от растительности. Проектом предусмотрены уборка береговой зоны, вырубка кустарников и мелколесья, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, организация мест отдыха, ремонт пирса и шлюза, установка фонарей и озеленение территории. Стоимость работ составит почти 8,5 млн рублей.

Пруд в военном городке давно стал местной достопримечательностью. Весной здесь распускаются сказочные лотосы, которые радуют курян все лето. Роскошными цветами любуются не только жители поселка, приезжают сюда и горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU