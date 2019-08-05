СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-05T15:54:14+03:00

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На пруду в поселке имени Маршала Жукова под Курском распустились сказочные лотосы. Жители любуются цветением необычных растений уже четвертый год. С каждым годом волшебных цветов становится все больше и больше. Огромные тарелочные листья заняли уже треть водоема. Над ними поднимаются потрясающей красоты сотни розовых, благоухающих цветков. Рано утром окрестности озера наполняются нежным ароматом миндаля.

Рано утром окрестности озера наполняются нежным ароматомФото: Яна ШЕЛЕСТ

Каким образом удивительное растение появилось в курском пруду доподлинно неизвестно. Говорят, несколько лет назад семена привезла с юга местная жительница, бросила в пруд рядом с домом, и позабыла о них. Через четыре года на водоеме неожиданно распустились первые лотосы.

Пруд стал местной достопримечательностьюФото: Яна ШЕЛЕСТ

Пруд стал местной достопримечательностью. Роскошными цветами любуются не только жители поселка, приезжают сюда и горожане. Около водоема расположен загс, в августе и сентябре во время цветения заворачивают к нему и свадебные кортежи.

К сожалению, не все любуются экзотикой с берега, некоторые пытаются залезть в воду и сорвать цветок, забывая, что лотос занесен в Красную книгу. Штраф за сорванный цветок – до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU