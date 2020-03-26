2020-03-26T15:11:18+03:00
Общество

В Курске приводят в порядок пешеходные ограждения

Сейчас работы ведутся в центре
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас очищают и красят ограждения на улицах Ленина и ДзержинскогоСейчас очищают и красят ограждения на улицах Ленина и Дзержинского
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Дорожные предприятия начали приводить в порядок пешеходные ограждения. Сейчас очищают и красят ограждения на улицах Ленина и Дзержинского. Всего в Курске ближайшее время планируется привести в порядок 18 тысяч метров пешеходных ограждений.

Ну и до старта дорожных работ осталось совсем немного. Подрядчики приступят к работе с наступлением устойчивых положительных температур. Пока на объектах ведутся подготовительные работы.

В Курске отремонтируют 46 объектов, общей протяженностью 48,8 км. Кроме того, в текущем году в областном центре планируется начать работы по реконструкции двух капиталоемких объектов: ул. Светлая на участке от ул. Фестивальная до ул. Карла Маркса, протяженностью 3 км, и ул. Бойцов 9-ой Дивизии от ул. Звездная до ул. 50 лет Октября, протяженностью 600 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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