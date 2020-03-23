В Курске отремонтируют около 50 километров дорог
Пока на объектах ведутся подготовительные работы
Подрядчики приступят к работе с наступлением устойчивых положительных температурФото: Яна ШЕЛЕСТ
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До старта дорожного сезона 2020 остается несколько недель. Подрядчики приступят к работе с наступлением устойчивых положительных температур. Пока на объектах ведутся подготовительные работы.
В Курске отремонтируют 46 объектов, общей протяженностью 48,8 км. Кроме того, в текущем году в областном центре планируется начать работы по реконструкции двух капиталоемких объектов: ул. Светлая на участке от ул. Фестивальная до ул. Карла Маркса, протяженностью 3 км, и ул. Бойцов 9-ой Дивизии от ул. Звездная до ул. 50 лет Октября, протяженностью 600 м.
ИСТОЧНИК KP.RU