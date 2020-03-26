Под Курском нашли останки двух солдат вермахта

26 Март 2020 2020-03-26T12:30:41+03:00

Рядом с останками обнаружили серебряные часы и курительную трубку. В бумажнике монеты – франки Фото: предоставлено пресс-службой

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Участники поискового отряда «Высота» подняли останки двух солдат гитлеровской Германии.

Останки фашистов обнаружили в селе Чапли Курчатовского района Курской области.

Захоронение относится к периоду освобождения Курской области – это февраль 1943 года. 327-ая стрелковая дивизия прибыла сюда из Франции. Но и недели не простояла, ее разбили.

Место захоронения показали жители села – бывшие свидетели того, как немцы хоронили своих солдат. Могилу обнаружили возле дороги. Первым подняли пехотинца. Рядом с останками обнаружили серебряные часы и курительную трубку. В бумажнике монеты – франки.

Останки второго солдата обгорели. Сохранились фрагменты комбинезона черного цвета, какие носили танкисты. Поисковики предположили, что это солдат четвертой танковой немецкой бригады.

Нашли личные медальоны, но они ветхие, прочитать невозможно. Но судя по тому, что отсутствуют вторые части медальонов, их, скорее всего, забрала похоронная бригада. Вероятно, имена этих солдат известны.

Останки передадут Народному союзу Германии по уходу за военными захоронениями, для перезахоронения в поселке Беседино под Курском.

Поисковый отряд «Высота» входит в реестр Курского регионального отделения «Поисковое движение России». За время существования поисковики подняли останки более 200 бойцов Красной Армии. В 2017 году отряд нашел части военного самолета ИЛ-2.

ИСТОЧНИК KP.RU