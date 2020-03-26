Курян призывают присоединиться к акции "Час Земли"

26 Март 2020 2020-03-26T10:42:45+03:00

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28 марта Курская область присоединится к международной акции «Час Земли». В этот день Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и электроприборы на один час - с 20.30 до 21.30. Цель акции - привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и энергетическим ресурсам планеты. В 2019 году в Часе Земли приняли участие 188 стран и более 2 млрд человек. Подсветку отключили около 18 000 зданий и сооружений по всему миру. С 2009 года акция проходит в России, а в прошлом году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян.

Главной темой акции этого года станет экологический активизм. В ходе кампании каждый участник сможет узнать, какая сфера эко-активизма подходит ему больше всего, а также как стать частью экологического движения и внести свой вклад в сохранение нашей природы и планеты.

Кроме того, в рамках акции пройдет конкурс «Столица Часа Земли», объявленный WWF России. Город-победитель станет столицей следующего «Часа Земли» в России. Для участия в конкурсе необходимо отметить город Курск на интерактивной карте «Часа Земли» (в нижней части главной страницы сайта).

ИСТОЧНИК KP.RU