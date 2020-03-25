2020-03-25T16:50:26+03:00
Происшествия

Курские пожарные тушат горящую траву

С начала недели огнеборцы выезжали на возгорания 16 раз
Яна ШЕЛЕСТ
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Управление по делам ГО и ЧС города Курска обращается к курянам: не поджигайте сухую траву!Управление по делам ГО и ЧС города Курска обращается к курянам: не поджигайте сухую траву!Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
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С начала недели пожарные расчеты уже 16 раз выезжали на тушение горящей сухой растительности. 24 марта днем в районе улицы Понизовка неизвестные подожгли камыш. В результате площадь возгорания составила два гектара. Пожарные предотвратили распространение огня на жилые постройки. Но уже через несколько часов практически на том же месте был обнаружен новый очаг возгорания.

В Курской области уже есть первая жертва неконтролируемых палов. 23 марта в Золотухинском районе при тушении сухой травы пожилая женщина получила ожоги, от которых позднее скончалась в больнице.

Управление по делам ГО и ЧС города Курска обращается к курянам: не поджигайте сухую траву! Это может привести к трагедии! Если вы стали свидетелем пожара, возгорания сухой травы или другого происшествия, незамедлительно сообщите о произошедшем по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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