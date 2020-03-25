2020-03-25T09:31:54+03:00
Происшествия

В Курской области при тушении травы погибла женщина

Трагедия произошла в Золотухинском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина почувствовала недомогание и упала в костерЖенщина почувствовала недомогание и упала в костерФото: Яна ШЕЛЕСТ
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23 марта 79-летняя жительница деревни Федоровка Золотухинского района попыталась самостоятельно ликвидировать возгорание сухой травы на участке, почувствовала недомогание и упала в костер. Курянку с ожогами четвертной степени доставили в больницу. Приехавшие огнеборцы огонь потушили. К сожалению, пожилая женщина умерла в больнице.

В области это не первый случай гибели при возгорании сухой травы. Несколько лет назад, при подобных обстоятельствах сгорел дом в Щигровском районе, в 2017, 2018 и 2019 годах во время палов травы так же имели место случаи гибели курян. Как правило, это пожилые люди.

Обстановка с многочисленными палами на территории Курской области остается достаточно напряженной. Ежедневно пожарно-спасательные подразделения десятки раз выезжают на сообщения о пожарах. Многочисленные возгорания регистрируются практически во всех муниципальных образованиях.

Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит всех жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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