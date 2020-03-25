В Курске таксист снял с карты пассажира 40 тысяч рублей
Житель Курска возвращался на такси из ночного клуба. На следующий день ему поступило сообщение о снятии 37 тысяч рублей с кредитки. Мужчина понял, что ночью потерял банковскую карту.
В связи с тем, что такси он вызвал не через службу, а нанял первую попавшуюся машину, связаться с диспетчером и выйти на связь с водителем не смог и обратился в полицию.
Оперативники установили, что таксист, подвозивший потерпевшего, нашел в салоне банковскую карту с подписанным пин-кодом. Деньги он обналичил в нескольких банкоматах. Личность 46-летнего подозреваемого оперативно установили.
По факту кражи возбудили уголовное дело, назначены экспертизы, на имущество подозреваемого наложили арест.
ИСТОЧНИК KP.RU