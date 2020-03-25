В Курске таксист снял с карты пассажира 40 тысяч рублей

25 Март 2020 2020-03-25T13:51:46+03:00

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Житель Курска возвращался на такси из ночного клуба. На следующий день ему поступило сообщение о снятии 37 тысяч рублей с кредитки. Мужчина понял, что ночью потерял банковскую карту.

В связи с тем, что такси он вызвал не через службу, а нанял первую попавшуюся машину, связаться с диспетчером и выйти на связь с водителем не смог и обратился в полицию.

Оперативники установили, что таксист, подвозивший потерпевшего, нашел в салоне банковскую карту с подписанным пин-кодом. Деньги он обналичил в нескольких банкоматах. Личность 46-летнего подозреваемого оперативно установили.

По факту кражи возбудили уголовное дело, назначены экспертизы, на имущество подозреваемого наложили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU