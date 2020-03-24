Курский Роспотребнадзор в связи с коронавирусом ограничивает прием граждан

24 Март 2020 2020-03-24T17:12:40+03:00

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В связи с усилением мер профилактики новой коронавирусной инфекции CОVID-19 Управление Роспотребнадзора по Курской области ограничивает прием граждан. При этом работа с обращениями граждан в рамках компетенции Службы осуществляется.

Обращение в Службу можно направить в письменном виде по почте по адресу: 305004, г. Курск, ул. Ленина, 70. Также можно заполнить электронную форму на Едином портале Роспотребнадзора на сайте http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/.

Как «КП» сообщала ранее, по состоянию на утро 24 марта в Курской области заболевших коронавирусом – нет. Под медицинским наблюдением находятся 193 человека; это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся в изоляции. Карантин снят с 91 человека.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся два человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 21 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU