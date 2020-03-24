В Курске на Дериглазова горела квартира

24 Март 2020 2020-03-24T15:44:13+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 19 человек, восемь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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24 марта в 11:19 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в квартире на проспекте Анатолия Дериглазова в Курске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 8, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 11:27, ликвидировали полностью - в 11:30. В результате пожара на балконе одной из квартир многоэтажного жилого дома закопчены стены и потолок, повреждена мебель.

В ликвидации пожара принимали участие 19 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Более трагичное происшествие с огнем произошло 23 марта ночью. В селе Снижа Дмитриевского района на пожаре погибла 57-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU