2020-03-24T09:22:52+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погибла женщина

ЧП произошло в Дмитриевском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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К ликвидации пожара принимали участие 20 человек и восемь единиц техникиК ликвидации пожара принимали участие 20 человек и восемь единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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23 марта примерно в 23:00 в селе Снижа Дмитриевского района загорелся жилой деревянный дом. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 26 Дмитриевского района, 11 ПСЧ, 49 ПЧ Железногорского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электросетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 23:34, ликвидировали полностью – в 23:46. Дом размерами 10 на 8 метров, а также деревянный сарай сгорели дотла. На пепелище спасатели обнаружили тело 57-летней женщины.

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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