2020-03-24T13:10:26+03:00
Общество

В Курской области проверяют таксистов

В марте на водителей составили 788 протоколов
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Выявлено три водителя, управляющих транспортными средствами в пьяном видеВыявлено три водителя, управляющих транспортными средствами в пьяном видеФото: Из архива "КП"
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На территории Курской области Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений действующего законодательства водителями служб такси. В марте на таксистов было составлено 788 административных материалов. Самые распространенные нарушения – это нарушение правил перевозки пассажиров – 47 и нарушение правил остановки и стоянки – 85.

Выявлено три водителя, управляющих транспортными средствами в пьяном виде и один водитель без прав. 89 водителей управляли автомобилями с техническими неисправностями. К административной ответственности привлекли два должностных и два юридических лица.

Составлено девять административных материалов по статье об управлении транспортными средствами, на которых был установлен фонарь «такси», но не было разрешительных документов. 19 материалов составили по статье о предпринимательской деятельности без госрегистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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