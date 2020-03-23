В Курской области отремонтируют более 200 общественных и дворовых территорий

23 Март 2020 2020-03-23T20:19:43+03:00

На эти цели в 2020 году будет потрачено порядка 344 млн рублей

В Рыльске благоустроят базарную площадь, а в Курчатове - набережную

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В 2020 году в Курской области благоустроят 74 общественные и 164 дворовые территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем участвуют 74 муниципальных образования.

На эти цели в 2020 году будет потрачено порядка 344 млн рублей, из них более 310 млн - средства федерального бюджета. Уже начата разработка пректно-сметной документации, впереди аукционы для определения исполнителей работ. Все конкурсные процедуры завершатся в апреле, после чего приступят к ремонту.

По итогам Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, организованного Минстроем России, выделены средства на благоустройство Базарной площади в Рыльске и набережной в Курчатове.

Базарная площадь Рыльска станет пешеходной, ее замостят булыжником. Здесь появятся новые деревянные торговые павильоны и амфитеатр. На набережной в Курчатове расширят пляжную зону, установят спасательную вышку и павильоны для хранения и проката пляжного инвентаря.

ИСТОЧНИК KP.RU