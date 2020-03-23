Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес

23 Март 2020 2020-03-23T18:14:30+03:00

Получить еду из ресторана, сходить в театр и даже проанализировать устойчивость бизнес-модели можно не выходя из дома

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Сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии во всех регионах нашей страны помогут акции и новые сервисы экосистемы Сбербанка.

- Пандемия коронавирусной инфекции и мировой экономический кризис внесли коррективы в жизнь всего человечества, повлияли на работу, быт и стиль жизни людей. Нам приходится учиться жить в новой реальности, менять свои привычки и приобретать новые. Основной способ борьбы с распространением вируса - ограничить перемещение людей и на какое-то время отказаться от посещения мероприятий, общественных мест, перейти на удаленный режим работы. В это время особенно актуальными становятся услуги, которые человек может получать дистанционно. ЭкосистемаСбербанка поможет быстрее адаптироваться к новым условиям, позволит получить доступ к товарам и услугам не выходя из дома, а также подарит позитивные эмоции, которые так необходимы для укрепления иммунитета, - комментирует Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Для тех, кто дома

Сбербанк одним из первых в стране выступил с социально значимой инициативой в области борьбы с пандемией — любой гражданин России сможет получить по телефону или через интернет бесплатную консультацию квалифицированного врача. В настоящее время этот сервис уже организован телемедицинским сервисом DocDoc - дочерней компанией Сбербанка в тестовом режиме для сотрудников Группы Сбербанк и членов их семей, в совокупности речь идет примерно о миллионе граждан России. Со следующей недели этот сервис будет доступен любому жителю страны совершенно бесплатно. Все расходы возьмет на себя Сбербанк.

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запускает на своем сайте раздел «Для тех, кто дома» и предлагает воспользоваться выгодными предложениями от партнеров не выходя из дома. Обменять бонусы СПАСИБО на скидочные купоны или списать их на услуги компаний экосистемы Сбербанка и партнеров программы можно онлайн. Всего участникам доступно более 40 предложений по списанию бонусов не выходя из дома. Ознакомиться с ними можно в специальной подборке на сайте и мобильном приложении программы.

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