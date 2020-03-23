2020-03-23T18:14:30+03:00
Общество

Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес

Получить еду из ресторана, сходить в театр и даже проанализировать устойчивость бизнес-модели можно не выходя из дома
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии во всех регионах нашей страны помогут акции и новые сервисы экосистемы Сбербанка.

- Пандемия коронавирусной инфекции и мировой экономический кризис внесли коррективы в жизнь всего человечества, повлияли на работу, быт и стиль жизни людей. Нам приходится учиться жить в новой реальности, менять свои привычки и приобретать новые. Основной способ борьбы с распространением вируса - ограничить перемещение людей и на какое-то время отказаться от посещения мероприятий, общественных мест, перейти на удаленный режим работы. В это время особенно актуальными становятся услуги, которые человек может получать дистанционно. ЭкосистемаСбербанка поможет быстрее адаптироваться к новым условиям, позволит получить доступ к товарам и услугам не выходя из дома, а также подарит позитивные эмоции, которые так необходимы для укрепления иммунитета, - комментирует Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Для тех, кто дома

Сбербанк одним из первых в стране выступил с социально значимой инициативой в области борьбы с пандемией любой гражданин России сможет получить по телефону или через интернет бесплатную консультацию квалифицированного врача. В настоящее время этот сервис уже организован телемедицинским сервисом DocDoc - дочерней компанией Сбербанка в тестовом режиме для сотрудников Группы Сбербанк и членов их семей, в совокупности речь идет примерно о миллионе граждан России. Со следующей недели этот сервис будет доступен любому жителю страны совершенно бесплатно. Все расходы возьмет на себя Сбербанк.

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запускает на своем сайте раздел «Для тех, кто дома» и предлагает воспользоваться выгодными предложениями от партнеров не выходя из дома. Обменять бонусы СПАСИБО на скидочные купоны или списать их на услуги компаний экосистемы Сбербанка и партнеров программы можно онлайн. Всего участникам доступно более 40 предложений по списанию бонусов не выходя из дома. Ознакомиться с ними можно в специальной подборке на сайте и мобильном приложении программы.

Читать далее...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске отремонтируют около 50 километров дорог
В Курске реконструируют мемориал
В Курской области отремонтируют более 200 общественных и дворовых территорий
Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес
Курянину ограничили свободу за использование фальшивых водительских прав
В Курской области продавали поддельные полисы ОСАГО
Под Курском насмерть сбили пешехода
В Курской области из-за коронавируса малому бизнесу окажут допподдержку
В связи с коронавирусом пожилые куряне могут заказать продукты на дом
Курянка прикарманила бижутерию, решив, что это драгоценности
Молодая курянка украла у пенсионера 20 тысяч рублей
В Курске снесут аварийное здание за кинотеатром «Ассоль»
В Курске водителю, по вине которого пострадал пассажир такси, дали срок
В Курске вынесли приговор ремонтникам-мошенникам
Коронавирус в Курске, новости на 23 марта 2020 года: с наблюдения снят 81 человек
В Курске водитель «пазика» сбил пешехода и уехал
Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "В ДТП, от туберкулеза, пневмонии погибает больше людей"
В Курске пьяный водитель ВАЗа покалечил 52-летнего мужчину