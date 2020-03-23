Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес

Сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии во всех регионах нашей страны помогут акции и новые сервисы экосистемы Сбербанка.

- Пандемия коронавирусной инфекции и мировой экономический кризис внесли коррективы в жизнь всего человечества, повлияли на работу, быт и стиль жизни людей. Нам приходится учиться жить в новой реальности, менять свои привычки и приобретать новые. Основной способ борьбы с распространением вируса - ограничить перемещение людей и на какое-то время отказаться от посещения мероприятий, общественных мест, перейти на удаленный режим работы. В это время особенно актуальными становятся услуги, которые человек может получать дистанционно. ЭкосистемаСбербанка поможет быстрее адаптироваться к новым условиям, позволит получить доступ к товарам и услугам не выходя из дома, а также подарит позитивные эмоции, которые так необходимы для укрепления иммунитета, - комментирует Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Для тех, кто дома

Сбербанк одним из первых в стране выступил с социально значимой инициативой в области борьбы с пандемией — любой гражданин России сможет получить по телефону или через интернет бесплатную консультацию квалифицированного врача. В настоящее время этот сервис уже организован телемедицинским сервисом DocDoc - дочерней компанией Сбербанка в тестовом режиме для сотрудников Группы Сбербанк и членов их семей, в совокупности речь идет примерно о миллионе граждан России. Со следующей недели этот сервис будет доступен любому жителю страны совершенно бесплатно. Все расходы возьмет на себя Сбербанк.

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запускает на своем сайте раздел «Для тех, кто дома» и предлагает воспользоваться выгодными предложениями от партнеров не выходя из дома. Обменять бонусы СПАСИБО на скидочные купоны или списать их на услуги компаний экосистемы Сбербанка и партнеров программы можно онлайн. Всего участникам доступно более 40 предложений по списанию бонусов не выходя из дома. Ознакомиться с ними можно в специальной подборке на сайте и мобильном приложении программы.

Компания «СберЛогистика» предоставляет услуги курьерской доставки. Чтобы не подвергать себя опасности, не пользоваться транспортом и не бывать в людных местах, можно просто вызвать курьера через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» (кнопка «Отправить посылку» внизу главного экрана) или на сайте Сбербанка. Через сайт сервис доступен в Москве и Московской области, а также в 18 крупных российских городах: Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Владивостоке.

Маркетплейс «Беру!» запускает опцию доставки заказа до двери на своей платформе. Курьер сможет оставить предоплаченный заказ у двери клиента. Кроме того, сервис удерживает низкие цены на социально значимые товары. Общее количество наименований товаров на Беру! выросло до 700 000.

Для многих вынужденное пребывание дома будет хорошей возможностью получить дополнительные знания.

Новые возможности по единому промокоду

Четыре компании—«СберМаркет», DeliveryClub, «Ситимобил» и Okko— запустили свои промоакции по единому промокоду 03042020 сроком на 30 дней.

«СберМаркет»—сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов, в том числе из торговых сетей «Метро», «Ашан», «Лента» и других в 40 городах России — запустил сервис бесконтактной доставки. «СберМаркет» не делает наценку на товары и цены на нихсоответствуют ценам в магазине. При оформлении заказа можно выбрать опцию «Доставка до двери». Курьер оставит пакеты с продуктами у двери, позвонит и сообщит об этом. Оплата заказа пройдет картой онлайн в приложении или на сайте сервиса. При заказе на сумму от 5000 рублейпо единому промокодудоставка бесплатна.

DeliveryClub— абсолютный лидер доставки готовой еды из ресторанов домой и в офис в 65 городах России — также предлагает бесконтактную доставку. Предоставляется скидка 30% на первый заказ по единому промокоду.

«Ситимобил» — самый быстрорастущий сервис такси в стране готов предоставить по единому промокодускидку 20% на первые пять поездок.

Онлайн-кинотеатр Okko предоставляет по единому промокоду30 дней подписки на пакет «Оптимум» за 1 рубль. Пакет включает в себя 25000 зарубежных и отечественных фильмов, сериалов, а также раздел «Наука и образование», включая коллекции лекций ТЕД, NationalGeographic и лучших концертов классической музыки.

Сбербанк и мультимедийный сервис Оkko запускают проект «Искусство онлайн», который вновь откроет театры, музеи и концертные залы для публики в период карантина. На одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент от ведущих российских культурных площадок. Контент будет доступен бесплатно при регистрации в онлайн-кинотеатре Оkko. Проект «Искусство онлайн» стартует премьерой двух балетных постановок Мариинского театра: «Золушка» Сергея Прокофьева и «Анна Каренина» Родиона Щедрина.

Сбербанк, помимо раздела «Наука и образование» на Оkko, впервые предоставит открытый и бесплатный доступ к большей части содержания Виртуальной школы Сбербанка. Доступ предполагается открыть с 23 марта.

Бизнес должен работать

В это непростое время экосистема Сбербанка предлагает целый ряд актуальных сервисов для юридических лиц. «Деловая среда» на платформе знаний и сервисов для бизнеса dasreda.ru публикует материалы и сервисы про перевод сотрудников на дистанционную работу и эффективную работу из дома. Доступ открыт всем. Помимо этого, предоставлен бесплатный доступ к значительной части курса «120 секунд. Секретный опыт миллионеров». Также на платформе «Деловой среды» доступен сервис онлайн-регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, с помощью которого можно открыть бизнес и расчетный счет не выходя из дома.

«СберРешения» запустили бесплатную всероссийскую горячую линию по вопросам организации удаленной работы в компаниях. Компания консультирует по технологическим, кадровым, юридическим, а также организационно-коммуникационным вопросам по переводу сотрудников на удаленный формат работы. Информация о горячей линии представлена на сайте Sber-solutions.ru.

«Сбербанк Лизинг» предоставляет возможность приобрести любой автотранспорт в удаленном режиме. На сайте в каталоге можно выбрать любой легковой, грузовой автомобиль или спецтехнику и заполнить заявку. Далее с клиентом свяжется менеджер, проконсультирует, поможет с поиском и направит весь необходимый пакет документов. После проверки и одобрения сделки договор также подписывается дистанционно с помощью электронно-цифровой подписи. Весь процесс оформления сделки осуществляется в течение одного дня, нужно будет только приехать в салон и забрать оформленный в лизинг автомобиль.

«Корус Консалтинг СНГ» проводит акцию на сервисы ЭДО и «Отчетность».Теперь, приобретая ЭДО за 295 руб./мес., сервис «Отчетность» клиенты получают бесплатно.Вдобавок доставка клиентам всех видов электронной подписи, в том числе и ЭП для торгов, будет осуществляться по Москве и Петербургу с 50%-й скидкой.

Консалтинговая компания StrategyPartners предлагает компаниям, бизнес которых оказался под угрозой в связи с распространением коронавируса, новый продукт — «Стратегическая сессия COVID-19», задача которой — быстро проанализировать устойчивость бизнес-модели компании, рассчитать риски и выработать компенсационные меры для сохранения стабильности бизнеса. Подготовка материалов занимает одну-две недели, сессия проводится в онлайн-формате.

Компании «СберМаркет», «Ситимобил» и DeliveryClub являются совместными предприятиями Сбербанка и MailRuGroup.

Маркетплейс «Беру!» является совместным предприятием Сбербанка и Яндекса.

Онлайн-кинотеатр Оkko— совместноепредприятие Сбербанка и компании A&NN.