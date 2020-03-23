Под Курском насмерть сбили пешехода

23 Март 2020 2020-03-23T16:24:43+03:00

От полученных травм пешеход скончался на месте Фото: Из архива "КП"

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22 марта примерно в 04:10 35-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» двигался по автодороге «Крым» со стороны Курска в направлении Москвы.

На 474 километре трассы он сбил 63-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Также 22 марта примерно в пять часов вечера водитель пассажирского «пазика» наехал на пешехода на улице Союзной в Курске. Мужчина получил травмы, а водитель с места ДТП уехал.

ИСТОЧНИК KP.RU