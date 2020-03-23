Под Курском насмерть сбили пешехода
ДТП произошло в Фатежском районе
От полученных травм пешеход скончался на местеФото: Из архива "КП"
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22 марта примерно в 04:10 35-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» двигался по автодороге «Крым» со стороны Курска в направлении Москвы.
На 474 километре трассы он сбил 63-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
Также 22 марта примерно в пять часов вечера водитель пассажирского «пазика» наехал на пешехода на улице Союзной в Курске. Мужчина получил травмы, а водитель с места ДТП уехал.
ИСТОЧНИК KP.RU