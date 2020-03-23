В Курске водитель «пазика» сбил пешехода и уехал

23 Март 2020 2020-03-23T13:02:26+03:00

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22 марта примерно в пять часов вечера водитель автобуса ПАЗ ехал со стороны улицы Аэропортовской в сторону 2-й Рабочей по улице Союзной. Напротив дома № 65 он сбил сорокалетнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Пешеход получил травмы, а водитель с места ДТП скрылся. Через некоторое время он был установлен и разыскан, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU