В Курске водитель «пазика» сбил пешехода и уехал
ДТП произошло на улице Союзной
Водитель с места ДТП скрылсяФото: Из архива "КП"
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22 марта примерно в пять часов вечера водитель автобуса ПАЗ ехал со стороны улицы Аэропортовской в сторону 2-й Рабочей по улице Союзной. Напротив дома № 65 он сбил сорокалетнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Пешеход получил травмы, а водитель с места ДТП скрылся. Через некоторое время он был установлен и разыскан, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU