2020-03-21T17:06:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курске продолжают мониторить торговые сети

Замглавы города посетил «Перекресток» и «Пятерочку»
Яна ШЕЛЕСТ
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Макароны, гречка, соль, сахар, хлеб, молочная продукция и консервы - естьМакароны, гречка, соль, сахар, хлеб, молочная продукция и консервы - есть
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В Курске продолжаются рейды по торговым сетям на предмет дефицита товаров первой необходимости. Заместитель главы администрации города Эдуард Кудрявцев побывал в в «Перекрестке» и «Пятерочке».

Пустых полок в магазинах не обнаружено. Макароны, гречка, соль, сахар, хлеб, молочная продукция и консервы - есть. Нет дефицита средств гигиены и средств для дезинфекции рук, хотя на последний товар отмечается повышенный спрос.

Представители торговых сетей уверяют, что цены не растут. Завоз товаров осуществляется регулярно, ассортимент пополняется постоянно.

Особое внимание уделяется дезинфекции. В «Перекрестке» на входе в торговые залы покупатели могут продезинфицировать руки. В «Пятерочках» санитайзеры установят не позже понедельника.

Раз в час работники обрабатывают все поверхности в торговых залах, тележки и корзины. Состояние здоровья сотрудников – на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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