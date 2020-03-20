2020-03-20T20:03:17+03:00
Общество

Росгвардия обращает внимание курян на соблюдение правил охоты

21 марта в регионе открывается сезон охоты
Ольга ДАНИЛОВА
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В осенне-зимний сезон у курян изъяли 43 единицы оружияВ осенне-зимний сезон у курян изъяли 43 единицы оружияФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 21 по 30 марта в Курской области разрешена охота на пернатую дичь.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курской области предупреждают курян о соблюдении правил хранения, перевозки и использования оружия и боеприпасов, предназначенных для ведения охоты.

Охотник при себе должен иметь действующее разрешение на хранение и ношение оружия, соблюдать правила его перевозки, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов, охотничий или членский охотничий билет.

За нарушения правил в осенне-зимний период охоты у граждан было изъято 43 единицы оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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