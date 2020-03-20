Коронавирус в Курске: в обладминистрации приостановлен личный прием граждан
Как уже сообщала "КП", По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области на 20 марта, в регионе не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.
Между тем постановлением администрации области приняты дополнительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе, сообщили в администрации региона.
Приостановлен прием граждан в администрации Курской области с 23 марта по 12 апреля с возможным продлением срока по результатам эпидемиологической обстановки.
- Руководителям органов исполнительной власти и подведомственным им учреждениям, администрациям муниципальных образований необходимо принять аналогичные меры, - отметили в администрации региона.
Гражданам рекомендовано направлять обращения в администрацию области по следующим каналам:
почтовым отправлением по адресу: 305002, Курская область, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов;
через раздел онлайн-сервиса «Обращения граждан» на официальном сайте Администрации Курской области https://og.rkursk.ru/;
устно по телефонам: 70-11-71 (устное консультирование), 70-11-59 (информирование по рассмотрению письменных обращений), 70-21-21 (круглосуточно для экстренных сообщений);
через портал «Действуем вместе» https://og.rkursk.ru/.
ИСТОЧНИК KP.RU