2020-03-20T19:21:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске: в обладминистрации приостановлен личный прием граждан

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курской области
Ольга ДАНИЛОВА
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Обратиться к власти теперь можно только по телефону, почтой или онлайнОбратиться к власти теперь можно только по телефону, почтой или онлайнФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как уже сообщала "КП", По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области на 20 марта, в регионе не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.

Между тем постановлением администрации области приняты дополнительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе, сообщили в администрации региона.

Приостановлен прием граждан в администрации Курской области с 23 марта по 12 апреля с возможным продлением срока по результатам эпидемиологической обстановки.

- Руководителям органов исполнительной власти и подведомственным им учреждениям, администрациям муниципальных образований необходимо принять аналогичные меры, - отметили в администрации региона.

Гражданам рекомендовано направлять обращения в администрацию области по следующим каналам:

почтовым отправлением по адресу: 305002, Курская область, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов;

через раздел онлайн-сервиса «Обращения граждан» на официальном сайте Администрации Курской области https://og.rkursk.ru/;

устно по телефонам: 70-11-71 (устное консультирование), 70-11-59 (информирование по рассмотрению письменных обращений), 70-21-21 (круглосуточно для экстренных сообщений);

через портал «Действуем вместе» https://og.rkursk.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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