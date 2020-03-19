2020-03-19T12:29:05+03:00
Происшествия

Под суд идет курянин, из-за которого в ДТП погиб ребенок

Пьяный мужчина не справился с управлением и перевернул автомобиль
Яна ШЕЛЕСТ
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Машина перевернулась в кюветМашина перевернулась в кювет
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Солнцевский следственный отдел СУ СК по Курской области области завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины. Куряинин обвиняется в том, что в состоянии алкогольного опьянения нарушил ПДД, в результате чего погиб находившийся в машине 12-летний подросток.

24 ноября 2019 года ночью пьяный обвиняемый ехал на своем автомобиле по автодороге Крым - Чекмаревка - Садовая Роща в сторону села Чекмаревка Обоянского района. На седьмом километре трассы он не справился с управлением и машина перевернулась в кювет.

Находившийся в салоне автомобиля 12-летний ребенок подозреваемого, который был не пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм скончался на месте.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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