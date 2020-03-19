Под Курском на пожаре пострадал пожилой мужчина

19 Март 2020 2020-03-19T11:33:19+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек, четыре единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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18 марта в 16:43 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании прошлогоднего сена в деревне Постояловка Тимского района. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 43, отдельный пост Петропавловка Тимского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 17:06, ликвидировали полностью - в 17:10. В результате пожара сгорело прошлогоднее сено на площади шесть квадратных метров. Пострадал 79-летний пенсионер.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Еще один пожар произошел 18 марта в Курске на улице Новой Запольной. При возгорании двухэтажного коттеджа погибла пожилая женщина, мужчина получил ожоги.

ИСТОЧНИК KP.RU