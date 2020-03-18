В Курске на пожаре погибла пожилая женщина

18 Март 2020 2020-03-18T20:13:37+03:00

К ликвидации пожара привлекались 27 человек, девять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

18 марта примерно в 9:30 в Курске на улице Новой Запольной загорелся кирпичный двухэтажный дом. На место ЧП выехали огнеборцы трех пожарно-спасательных частей, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 09:17, ликвидировали полностью - в 09:49. Огонь повредил кирпичный двухэтажный дом размером 15 на 10 метров. Спасатели обнаружили в доме тело 70-летней женщины. 71-летний мужчина получил ожоги.

К ликвидации пожара привлекались 27 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек, шесть единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU