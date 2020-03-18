В Курске на пожаре погибла пожилая женщина
18 марта примерно в 9:30 в Курске на улице Новой Запольной загорелся кирпичный двухэтажный дом. На место ЧП выехали огнеборцы трех пожарно-спасательных частей, медики скорой помощи и работники электросетей.
Возгорание локализовали в 09:17, ликвидировали полностью - в 09:49. Огонь повредил кирпичный двухэтажный дом размером 15 на 10 метров. Спасатели обнаружили в доме тело 70-летней женщины. 71-летний мужчина получил ожоги.
К ликвидации пожара привлекались 27 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек, шесть единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU