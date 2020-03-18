2020-03-18T19:37:35+03:00
Звезды

Курян приглашают на виртуальные выставки и экскурсии

Учреждения культуры предложили альтернативы
Яна ШЕЛЕСТ
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Библиотека имени Н.Н. Асеева организует виртуальные выставкиБиблиотека имени Н.Н. Асеева организует виртуальные выставкиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Как сообщала «КП» ранее, в Курской области отменили все массовые мероприятия. Но это не значит, что куряне останутся в стороне от культурной жизни. Многие учреждения уже предложили альтернативы: онлайн-трансляции, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.

В областном Доме народного творчества все конкурсы будут проходить в видеорежиме. Курский областной киновидеофонд запускает на сайте и в социальной сети «ВКонтакте» акцию «Киноискусство против коронавируса». Будут опубликованы подборки с кинолентами для просмотра дома, передачи об известных актерах и режиссерах.

Областной краеведческий музей на своей страничке в «ВКонтакте» будет размещать миниэкскурсии по залам музея. Библиотека имени Н.Н. Асеева организует виртуальные выставки. В драмтеатре планируют проведение онлайн-трансляций и экскурсий, обещают показать репетиции. На страничке Курской областной филармонии в «ВКонтакте» будут транслировать записи концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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