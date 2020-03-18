2020-03-18T14:37:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия

Запрет будет действовать до 12 апреля
Ольга ДАНИЛОВА
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Новое представление в курском цирке тоже отменилиНовое представление в курском цирке тоже отменилиФото: Светлана ВОЛКОВА
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"КП" уже сообщала, что в соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности», в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции общеобразовательным учреждениям, организациям дополнительного образования, спортивным школам области и Курска рекомендовано перенести начало каникул на 19 марта. Их продолжительность установлена до 12 апреля с возможностью дальнейшего продления.

Также отменяются все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, в том числе с международным участием на срок до 12 апреля с возможностью дальнейшего продления запрета на их проведение. Выезд спортивных и творческих коллективов за пределы Курской области также приостановлен, добавили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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