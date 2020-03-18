2020-03-18T15:43:51+03:00
Общество

Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал

Новая бесконтактная технология приема оплаты при помощи смартфона подойдёт предприятиям малого и микробизнесас небольшим средним чеком
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ПАО Сбербанк сообщает о развертывании полномасштабного тестирования новой бесконтактной технологии приема оплаты смартфоном во всех регионах страны. Специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты. Данное решение открывает новые возможности для владельцев бизнеса с небольшим средним чеком.

Технология Tap On Phone позволяет сделать более доступным эквайринг для малого и микробизнеса не только из-за невысокой стоимости, но и благодаря простоте подключения и использования. В настоящий момент сервис пользуется наибольшим спросом у предприятий фастфуда, розничных магазинов, цветочных бутиков и такси. Развитие технологии будет учитывать потребности и пожелания, основанные на данных, полученных от участников пилотного проекта.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты»:

«На сегодняшний день все больше наших клиентов отказываются от бумажных денег в пользу безналичных платежей, при этом до сих пор существует достаточно большое количество предприятий, где нет возможности расплатиться банковской картой. Чтобы небольшие кофейни, сервисные центры, предприятия стритфуда и другие небольшие торговые точки не теряли клиентов, мы предложили новое решение, которое позволит принимать безналичные платежи».

Бесконтактный способ оплаты картой по технологии Tap On Phone на текущий момент ограничен суммой 1000 рублей, при этом оплачивать суммы более 1000 рублей могут пользователи Google Pay, Apple Pay и других pay-сервисов, использующих авторизацию на смартфоне.

Чтобы начать принимать оплату по данной технологии, необходимо скачать и установить на смартфон специальное приложение, разработанное Сбербанком для ОС Android. После подписания договора с банком и активации приложения партнер может начать принимать оплату картами бесконтактным способом, следуя простым указаниям на экране.

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