Из больницы выписывают двоих курян, у которых не подтвердился коронавирус

17 Март 2020 2020-03-17T13:07:40+03:00

Под домашним меднаблюдением - еще 89 человек

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Как уже сообщала КП, сейчас под домашним медицинским наблюдением в Курской области находятся 89 человек, прибывших из стран, где отмечается неблагополучная ситуация с распространением коронавируса.

Все граждане, находящиеся на самоизоляции, обследуются на коронавирусную инфекцию. Исследование проводится дважды. Все результаты пока отрицательные. Тем, кто находится на карантине, выдают больничные листы по месту жительства на 14 дней самоизоляции.

В инфекционной больнице имени Семашко сейчас на обсервации находятся два человека, у которых был прямой контакт с заболевшей жительницей Белгородской области.

- Поступили результаты третьего анализа этих граждан на коронавирусную инфекцию, они отрицательные. 20 марта эти люди будут выписаны, - сообщил заместитель главного врача областной инфекционной больницы Олег Девянин.

В группе риска по коронавирусной инфекции находятся люди старше 65 лет - у них наблюдаются тяжелые осложнения.

ИСТОЧНИК KP.RU