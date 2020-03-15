8 Марта в Курской области бесследно исчез 39-летний мужчина

15 Март 2020 2020-03-15T10:29:53+03:00

Уже неделю о Станиславе Тутове нет известий

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В Курском районе (с Кувшинное - с. Беседино) пропал 39-летний мужчина. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", о Станиславе Тутове нет информации с 8 марта. Уже неделю никто не знает, где находится курянин.

Приметы Станислава: рост 180 см, волосы русые, глаза карие, нормальное телосложение.

В день пропажи был одет в темно-синюю куртку с полосатым воротником, голубые джинсы, черные ботинки и такого же цвета шапку с серым козырьком.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Станислава Тутова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (экстренные службы).

ИСТОЧНИК KP.RU