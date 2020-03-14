Курская область - на четвертом месте в ЦФО по объему инвестиций

14 Март 2020 2020-03-14T19:23:14+03:00

По сравнению с 2018 годом рост составил более 12 процентов

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По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики за 2019 год, объем инвестиций в основной капитал в Курской области составил 144,9 млрд рублей с ростом к уровню 2018 года на 12,5%. По этому показателю регион - на четвертом месте в Центральном федеральном округе.

Как сообщили в региональном комитете промышленности, торговли и предпринимательства, существенный вклад в достижение показателя внесли предприятия, проводящие системную работу по техническому перевооружению производства и освоению новых видов импортозамещающей и инновационной продукции. Это Михайловский ГОК, Курская АЭС, «Фармстандарт-Лексредства», Курский электроаппаратный завод, «Композит», «Авиаавтоматика» имени В.В.Тарасова», «Электроагрегат», группа предприятий «ГОТЭК», «Курскрезинотехника», предприятия Курской аккумуляторной площадки и другие.

Всего в 2019 году было реализовано около 30 инвестиционных проектов в сфере промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU