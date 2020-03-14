Курских работодателей попросили отменить корпоративы из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T08:52:32+03:00

А офисы и предприятия предлагают дезинфицировать каждые два часа

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Из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире и регистрацией случаев заболевания на территории Российской Федерации Управление Роспотребнадзора по Курской области просит работодателей обратить особое внимание на обеспечение эпидемиологического благополучия.

Так, всем работникам предлагают мерить температуру. Если у кого-то она повышена, сразу отправлять домой.

Работодатели должны напоминать сотрудникам о необходимости регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

Уборка помещений должна производиться с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание - дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (оргтехники, столов и стульев работников), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые два часа.

Регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений; применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

Рекомендуется ограничить любые корпоративные и массовые мероприятия. А при планировании отпусков курянам советуют воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

ИСТОЧНИК KP.RU