2020-03-12T18:28:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области открылась "горячая линия" по коронавирусу

Также здесь можно узнать, как расторгнуть договор о покупке турпутевки в связи с пандемией
Ольга ДАНИЛОВА
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Специалисты расскажут о мерах профилактики коронавирусной инфекцииСпециалисты расскажут о мерах профилактики коронавирусной инфекцииФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Роспотребнадзоре по Курской области работает «горячая линия» по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.

Позвонив сюда, можно узнать, как защититься от коронавируса и что делать при появлении симптомов респираторного заболевания, а также где и как получить медицинскую помощь.

Также куряне могут по телефону получить консультацию специалистов по защите прав потребителей, если они хотят расторгнуть договор о покупке туристической путевки в связи с неблагополучной эпидситуацией в стране, куда они планировали отправиться.

Консультацию можно получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефону 58-71-86.

Кроме того, круглосуточно работает телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Ранее КП-Курск сообщала, что в Курской области более 40 человек находятся под наблюдением по поводу коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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