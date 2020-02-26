В Курской области за неуплату налогов осудили директора компании

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:10:27+03:00

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48-летний житель Обояни, являясь директором организации, занимающейся грузовыми перевозками и реализацией песка, с первого по четвертый квартал 2017 года не платил налог на добавленную стоимость. В декларацию вносились заведомо ложные сведения. Образовалась задолженность в размере более шести миллионов рублей.

В ходе следствия в целях возмещения ущерба был наложен арест на имущество директора организации на сумму более восьми миллионов рублей. Собранные СК доказательства Пристенский районный суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора.

За уклонение от уплаты налога, подлежащего уплате организацией, мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере двухсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU