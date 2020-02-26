2020-02-26T15:51:15+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся жилой дом

Пожар произошел в Коренево
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил потолочные перекрытия, также закоптились стеныОгонь повредил потолочные перекрытия, также закоптились стеныФото: Из архива "КП"
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25 февраля в 19:05 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Коренево Кореневского района. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 19:15, ликвидировали в 19:21. Огонь повредил потолочные перекрытия, также закоптились стены.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Этой же ночью пожар произошел в селе Заолешенка Суджанского района. В жилом доме сгорела кровля, огонь уничтожил мебель и бытовую технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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