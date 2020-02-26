2020-02-26T09:28:37+03:00
Происшествия

Ночью под Курском сгорел дом

ЧП произошло в Суджанском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Сообщение о пожаре поступило в МЧС в третьем часу ночиСообщение о пожаре поступило в МЧС в третьем часу ночиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 02:23 26 февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Заолешенка Суджанского района.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 02:29 и приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 02:33, ликвидировано в 02:37.

В результате пожара в жилом доме повреждена кровля по всей площади, закопчены стены, уничтожена мебель и бытовая техника.

Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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