В Курске выступил Василий Лановой

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:34:30+03:00

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23 февраля в Курске выступил народный артист СССР Василий Лановой. Трогательный моноспектакль «Спасибо за верность, потомки!», названный по строчке из стихотворения Роберта Рождественского, был посвящен 75-летию Великой Победы. Зрители, затаив дыхание, слушали интересный рассказ артиста о себе и кинофильмах.

Как отметила директор концертной программы Антонина Журавлева, этот спектакль смогли увидеть жители почти ста городов России. В год 75-летия Великой Победы такие мероприятия приобретают особую важность.

Василий Семенович Лановой – советский российский актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, получивший наибольшую известность благодаря ролям в фильмах «Как закалялась сталь», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных», «Петровка, 38» и других. Всего в творческой биографии артиста более 200 актерских кино- и театральных работ, а также литературно-поэтических записей и радиоспектаклей.

ИСТОЧНИК KP.RU